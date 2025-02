Ventes au détail : plus forte baisse en 21 ans

Photo : KBS News

L’année dernière, la Corée du Sud a connu un coup de froid sur la consommation. Les chiffres sont parlants. Selon les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production pour l'ensemble de l'industrie a augmenté de 1,7 % en glissement annuel, notamment grâce au secteur manufacturier. Les semi-conducteurs ont bondi de plus de 20 %, tandis que l'électronique et la télécommunication ont progressé de 15 %.Cependant, contrairement aux exportations, les ventes sur le marché intérieur ont diminué de 2 %, la plus forte baisse en quatre ans. Pour la troisième année consécutive, l'indice des ventes au détail est en retrait avec un recul de 2,2 %. Il s'agit de la plus forte diminution depuis 2003.La consommation a régressé dans presque tous les secteurs et toutes les catégories de produits. Quant aux investissements en équipements, ils ont augmenté de 4,1 %, mais la valeur des travaux de construction achevés sont tombés de près de 5 %.Le gouvernement a annoncé son projet de débloquer un budget de soutien économique de 18 000 milliards de wons, soit 11,9 milliards d'euros, et de mettre en place d'ici la fin du mois un plan d'urgence pour stimuler les exportations.