Luminate : la Corée du Sud est la 4e puissance mondiale en matière d’exportation musicale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est imposée l’année dernière comme le quatrième exportateur mondial de musique. C'est ce que révèle Luminate, la société d’analyse musicale américaine.Selon son classement annuel « Luminate Export Power Score 2024 », le pays du Matin clair s’est donc hissé à la quatrième place. Les Etats-Unis occupent le trône, suivis par le Royaume-Uni et le Canada. Au cinquième et sixième rang se trouvent l’Allemagne et la France.Pour calculer ce score, plusieurs critères sont pris en compte : le classement des artistes les plus écoutés en streaming par pays, le nombre de pays important de la musique d’un pays donné, ainsi que le nombre de chanteurs ayant une audience internationale.Du côté des nations qui importent le plus de musique sud-coréenne, le Japon arrive en tête. Viennent ensuite Taïwan et l’Indonésie. Au pays du Soleil-Levant, neuf groupes sud-coréens figuraient parmi les 50 artistes les plus diffusés en streaming l’an dernier.