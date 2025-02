Guerre commerciale de Trump : la Bourse de Séoul retombe à son niveau du mois dernier

Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul, qui avait enfin rebondi en janvier après la morosité du dernier semestre, a retrouvé son niveau d'il y a un mois. Et ce en raison de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.Aujourd'hui, le KOSPI a plongé de 2,52 %, clôturant à 2 453,95 points. Quant au KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, il a reculé de 3,36 %, terminant à 703,80 points.Sur le marché des valeurs mobilières, les investisseurs étrangers ont enregistré des ventes nettes de 870,7 milliards de wons ou 579 millions d'euros, tandis que les institutions ont cédé 373,1 milliards de wons, l'équivalent de 248 millions d'euros.A la clôture des transactions, la valeur du won face au dollar américain, qui oscillait encore entre 1 430 et 1 440 wons avant le Nouvel an lunaire, est montée à 1 467,20 wons.Sur les marchés, la crainte grandit quant aux répercussions de la politique commerciale de Trump sur l’économie sud-coréenne. Toutefois, certains estiment que la situation ne se transformera pas en un conflit majeur, comme ce fut le cas lors de son premier mandat. Selon des experts, les nouvelles mesures tarifaires visant le Canada, le Mexique et la Chine font l’objet de vives critiques aux Etats-Unis, ce qui rend le scénario de négociations envisageable.