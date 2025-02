La Corée du Sud inaugure son premier Commandement de la flotte opérationnelle

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne a officiellement inauguré son premier commandement de la flotte opérationnelle. La cérémonie s’est tenue ce matin à la base navale de Jeju, sous la présidence de l'amiral Yang Yong-mo, chef d'état-major de la Marine.Cette nouvelle unité constitue un élément clé du système de défense à trois niveaux, conçu pour faire face aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes depuis la mer.Son navire amiral, le ROKS Jeongjo le Grand, se distingue du ROKS Sejong le Grand par sa capacité non seulement à détecter et suivre les missiles balistiques, mais aussi à les intercepter grâce à des missiles surface-air longue portée.Ne disposant pas de zone d’opération fixe, cette flotte sera chargée de missions variées, telles que la protection des routes maritimes, la surveillance et la réponse aux menaces dans les eaux entourant la péninsule coréenne, ainsi que des déploiements à l’étranger.