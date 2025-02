Photo : YONHAP News

Le thermomètre a dégringolé cette nuit en Corée du Sud avec des valeurs allant jusqu’à -21°C dans le Gangwon. Un avertissement de vague de froid a ainsi été déclenché dans la majorité du pays. En raison du vent, le ressenti est encore plus extrême sur le chemin du travail. Ce matin, il fera -12°C à Séoul, -16°C à Chuncheon, -11°C à Andong et -5°C à Busan. Cet après-midi, les températures resteront négatives avec -6°C dans la capitale, -2°C à Daejeon et Jeonju, -1°C à Daegu et seulement 2°C à Busan.Concernant le ciel, un avis de chute de neige est cours sur l’île de Jeju, dans le Chungcheong du Sud ainsi que dans le Jeolla du Sud et du Nord. Il pourrait tomber entre 30 à 50 cm de neige dans ces régions. Pour le reste du territoire, le temps sera dégagé toute la journée.