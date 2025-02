Le procès pénal de Yoon débutera le 20 février

Photo : KBS News

Le procès pénal de Yoon Suk Yeol s'ouvrira le 20 février prochain. Selon des sources judiciaires, la division pénale du Tribunal du district central de Séoul, chargée de l'affaire, a décidé de tenir la première audience préparatoire à cette date.Une audience préparatoire est une procédure visant à examiner les points clés et les preuves essentielles avant l’ouverture du procès proprement dit. L’accusé n’est pas tenu d’y comparaître.Yoon est accusé d’avoir tenté une insurrection en proclamant la loi martiale inconstitutionnelle et illégale, en conspiration avec l'ancien ministre de la Défense Kim Yong-hyun, alors qu'aucune crise nationale ne justifiait une telle mesure. Il aurait mobilisé des troupes et des policiers pour encercler l’Assemblée nationale dans le but d’empêcher le vote visant à la lever.Le chef de l’Etat suspendu est également soupçonné d’avoir tenté de faire arrêter et détenir plusieurs figures politiques de premier plan, notamment le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, le leader du Minjoo, Lee Jae-myung, et l’ancien chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon, ainsi que plusieurs membres de la Commission nationale électorale.L’affaire a été transmise au Parquet par le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) le 23 janvier. Trois jours plus tard, le ministère public a inculpé le président sans l’avoir interrogé, après que le tribunal a refusé de prolonger sa détention provisoire.