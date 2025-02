Photo : KBS News

Une explosion a fait deux morts et trois blessés dans un complexe résidentiel à Moscou, où vivent aussi une soixantaine de sud-Coréens.Les deux victimes sont un collaborateur pro-russe de la région de Donetsk recherché par l'Ukraine, Armen Sarkisyan, et l’un de ses gardes du corps. L'explosion a eu lieu au moment où ils entraient dans le hall d’un immeuble.L’ambassade de Corée du Sud en Russie a assuré qu’aucune victime n’est à déplorer parmi ses ressortissants, majoritairement des diplomates et des employés des entreprises présentes à Moscou. Toutefois, elle les a invités à rester vigilants et à éviter d’aller aux lieux à haute fréquentation.