Le fondateur d’OpenAI à Séoul

Photo : YONHAP News

Sam Altman, patron et fondateur d’OpenAI, qui a développé Chat GPT, fait son troisième déplacement en Corée du Sud. Ce mardi, il doit assister à une réunion dite « Builder Lab », à laquelle vont prendre part les représentants des start-ups d’intelligence artificielle (IA). Puis, la star de la Silicon Valley devrait être présente à une conférence de presse de la PDG de Kakao, Chung Shin-a.Le géant sud-coréen de la tech et du web entend lancer, cette année, le service de « Kanana », sa propre marque IA dévoilée l’an dernier. Selon les professionnels de la filière, la présence d’Altman à la conférence illustre que Kakao s’apprête à utiliser le modèle d’OpenAI pour son service.Le créateur de Chat GPT a également rendez-vous avec le patron du groupe SK, Chey Tae-won. Leurs discussions doivent porter sur la coopération en matière d’IA entre leurs entreprises.Les deux précédents voyages d’Altman dans le pays ont eu lieu respectivement en juin 2023 et janvier 2024.