Photo : YONHAP News

Cinq députés sud-coréens vont se rendre aux Etats-Unis et cinq autres en Europe en qualité d’émissaires spéciaux du président de l’Assemblée nationale.Le voyage des premiers aura lieu du 10 au 15 février, et celui des seconds du 5 au 12 février. Ces élus vont partir avec des lettres personnelles de Woo Won-shik adressées respectivement à Donald Trump et à la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.L’occupant du perchoir a demandé à ses émissaires de dissiper l’inquiétude de la communauté internationale quant à l’incertitude politique dans le pays après la brève imposition de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, et de rassurer sur le rétablissement rapide de la démocratie.