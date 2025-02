Yoon souligne l'importance de l'unité lors d'une rencontre avec les dirigeants du PPP

Photo : YONHAP News

Kwon Young-se, le président du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), et Kweon Seong-dong, le chef de son groupe parlementaire, ont rendu visite hier à Yoon Suk Yeol, actuellement incarcéré au centre de détention de Séoul. Ils étaient accompagnés par la députée du même parti, Na Kyung-won.Lors de leur entretien, qui a duré une demi-heure, le président suspendu a souligné l'importance de s'unir. Il a exhorté son parti à rassembler différentes générations et opinions afin de gagner un plus grand soutien des citoyens.Le chef de l'Etat a profité de l'occasion pour critiquer le camp adverse. Selon lui, sa proclamation de la loi martiale aurait permis de mettre au grand jour les dérives de l'opposition. Il a notamment tiré à boulets rouges sur le Minjoo, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, qui a initié sa destitution et procédé à des coupes budgétaires. Il est allé jusqu'à comparer cette formation de centre-gauche au régime autoritaire nazi.Yoon aurait également évoqué avec ses visiteurs la partialité politique présumée de certains juges de la Cour constitutionnelle, chargée de statuer sur sa destitution.Au sein du PPP, certains ont exprimé leur inquiétude concernant cette visite qui pourrait être interprétée comme un signe d’enfermement dans le passé.De son côté, le Minjoo a critiqué les dirigeants du parti au pouvoir, les accusant de se comporter comme les porte-parole du président détenu et de se livrer à une démagogie d'extrême droite.