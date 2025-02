Tarifs douaniers américains contre le Canada et le Mexique : Choi Sang-mok salue la suspension

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a exprimé aujourd’hui son soulagement à l’annonce du report d’un mois des tarifs douaniers américains contre le Canada et le Mexique. Lors d’une réunion consacrée aux affaires courantes liées à l’économie extérieure, il a néanmoins évoqué la possibilité que l’administration Trump prépare son offensive commerciale contre d’autres pays. Et que cela risque d’élargir l’incertitude qui plane sur les exportations et l’économie nationales.Choi Sang-mok a d’emblée promis d’y réagir de façon systématique, en mobilisant tous les moyens possibles pour minimiser son éventuel impact sur l’économie nationale. Et d’ajouter que l’exécutif va entrer en communication avec l’équipe dirigeante de la nouvelle administration américaine et fera en même temps des efforts pour persuader celle-ci de prendre en considération la position de Séoul dans ses politiques. Sans oublier de partager les informations avec les autres nations et d’aider les PME sud-coréennes implantées au Mexique et au Canada.A ce propos, Choi a précisé que le gouvernement mettra en place un « Help Desk » pour soutenir les petites et moyennes entreprises sud-coréennes présentes dans les pays auxquels Trump imposera des taxes supplémentaires et pour préparer en même temps des mesures visant à aider celles qui seront obligées de relocaliser en Corée du Sud.