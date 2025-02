Le chef du JCS et le commandant adjoint de l’UNC inspectent le front de l’ouest

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major interarmées (JCS), Kim Myung-soo, a visité hier des postes de garde sur le front de l’ouest du côté sud de la frontière. Il était accompagné du commandant adjoint des Nations unies en Corée (UNC), Derek Macaulay.L’enjeu de leur déplacement était d’examiner la posture de préparation militaire. D’autant que la Corée du Nord a déjà effectué trois tirs d’essai de missiles depuis le début de l’année.A cette occasion, Kim s’est engagé à établir un système de surveillance et vigilance le plus adapté à l’évolution de la situation et à réagir avec fermeté à toute nouvelle provocation de Pyongyang. Lui et Macaulay ont aussi réaffirmé l’importance du respect et du maintien du traité de l’armistice de 1953. Et de souligner la souveraineté sud-coréenne et le rôle de la défense nationale indépendante.