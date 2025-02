Choi Sang-mok promet d'activer un plan d'intervention économique

Photo : YONHAP News

Le conseil des ministres hebdomadaire s’est tenu aujourd’hui. La relance économique a été au cœur de la réunion. Le chef de l'Etat par intérim, qui l’a présidée, a annoncé que le gouvernement allait activer, dès cette semaine, un plan en ce sens pour le premier trimestre.Choi Sang-mok a déclaré que l’administration Trump II commençait à mettre à exécution sa menace d’imposer des tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique. Il a souligné que les conséquences sur les entreprises sud-coréennes présentes dans ces deux pays commençaient à se faire sentir, plus particulièrement dans les filières de l’automobile, des batteries secondaires et de l’électroménager. Les secteurs des semi-conducteurs et de l’acier, les produits phares d’exportation du pays, ne seraient pas épargnés eux non plus.Choi a également rappelé que les exportations nationales ont désormais arrêté d’enregistrer une croissance positive, qui s’était poursuivie ces 15 derniers mois et que le nombre de retraités involontaires a augmenté pour la première fois en quatre ans. Dans la foulée, il a appelé la classe politique à conjuguer ses efforts avec ceux du gouvernement pour y trouver ensemble une issue.Le dirigeant intérimaire s’est ensuite engagé à faire l’état des lieux de l’économie liée au quotidien du peuple toutes les semaines du premier trimestre.Celui qui est aussi ministre de l’Economie et des Finances a par ailleurs exhorté le Parlement à voter, pendant sa session extraordinaire de février, les principaux projets ou les propositions de loi économiques, en particulier ceux sur les semi-conducteurs.Il a en outre demandé à tous les ministères concernés d’apporter leur soutien aux athlètes sud-coréens qui participent aux Jeux asiatiques d’hiver, qui vont s’ouvrir ce vendredi à Harbin en Chine.