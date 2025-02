Kakao et OpenAI nouent un partenariat

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le géant sud-coréen de la tech et du web et l’américain OpenAI ont annoncé un partenariat stratégique. Cette annonce a été faite par les patrons des deux entreprises, Chung Shin-a et Sam Altman, lors d’une rencontre aujourd’hui à Séoul.La sud-Coréenne a précisé que Kakao allait intégrer les technologies de Chat GPT dans ses différents projets, dont le service de sa propre marque IA, « Kanana ». Et d’ajouter que ce partenariat permettra aussi de développer des produits communs pour plus de 50 millions d’utilisateurs de Kakao, qui devient la première société sud-coréenne à conclure une telle alliance avec OpenAI. Les négociations en ce sens auraient débuté en septembre dernier.De son côté, la star de la Silicon Valley a affirmé que le mastodonte sud-coréen de l’internet possède une compréhension profonde de la façon dont la technologie enrichit la vie quotidienne et qu’il continuait de fournir à ses usagers des expériences innovantes.