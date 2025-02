Emploi : l’élargissement du recrutement des candidats expérimentés pénalise les jeunes

Photo : YONHAP News

Plus le recrutement de profils expérimentés augmente, moins les jeunes ont de chances de trouver un emploi. C'est ce que montre un rapport publié aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK).Selon cette étude, le taux d'emploi dans les postes permanents, incluant ceux réservés aux candidats ayant déjà une expérience professionnelle, s'élève à 34 % chez les 20 à 29 ans et à 51 % chez les 30 à 39 ans. En revanche, dans une simulation où tous les postes à pourvoir seraient ouverts aussi bien aux débutants qu'aux candidats expérimentés, ces taux atteindraient respectivement 44 % et 54 %. Ainsi, le recrutement exclusif de profils expérimentés dans certains postes serait responsable d'une baisse du taux d'emploi de 10 points chez les 20 à 29 ans et de 3 points chez les 30 à 39 ans.Le rapport souligne que les jeunes de 20 à 29 ans, souvent dépourvus d'expérience, sont particulièrement pénalisés sur un marché du travail qui privilégie de plus en plus les candidats ayant déjà une expérience professionnelle.En outre, le retard dans l'accès au premier emploi, dû à la diminution des opportunités pour les jeunes sans expérience, entraîne une réduction de la durée totale de la vie active ainsi qu'une baisse des revenus. Si l'on suppose que les nouveaux entrants sur le marché du travail mènent une vie active pendant 30 ans, leur durée totale d'emploi serait réduite à 19,7 ans en moyenne dans un marché favorisant les profils expérimentés, contre 21,7 ans sans cette différenciation. De même, les revenus perçus au cours de la vie seraient de 340 millions de wons dans le premier cas contre 390 millions de wons dans le second cas.