Photo : YONHAP News / Reuters

Le nombre d’internautes sud-coréens utilisant la nouvelle application d’IA chinoise, DeepSeek, a déjà dépassé 1,2 million. C’est ce que montrent les chiffres communiqués aujourd’hui par WISEAPP∙RETAIL, qui a établi des statistiques sur les nouveaux services d'intelligence artificielle générative que les sud-Coréens utilisaient le plus lors de la dernière semaine de janvier.A l’en croire, ChatGPT (OpenAI) reste en tête avec plus de 4,9 millions d’utilisateurs, devant sa rivale chinoise. Viennent ensuite WRTN (1,07 million), A. (550 000), Perplexity (360 000) et Copilot (170 000).