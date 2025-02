Photo : YONHAP News

En forte baisse hier, les indices de la Bourse de Séoul ont accueilli avec soulagement la suspension des droits de douanes de l’administration Trump contre le Canada et le Mexique. A la fermeture ce mardi, le KOSPI, l’indice de référence, remonte de 1,13 % pour atteindre 2 481,69 points. De même, le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, progresse de 2,29 % et affiche 719,92 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 462,90 wons (-4,30 wons).