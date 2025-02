Samsung Electronics : Lee Jae-yong acquitté en appel

Photo : YONHAP News

Le PDG de Samsung Electronics a été blanchi en appel de plusieurs charges liées à une fusion controversée de deux filiales du groupe Samsung, comme il l’avait été en première instance il y a un an. Lee Jae-yong était poursuivi, entre autres, pour fraude comptable, truquage du cours des actions ou encore abus de confiance.Hier, la Haute Cour de Séoul l’a acquitté, jugeant qu’il était difficile de déterminer que la fusion avait été effectuée contre la volonté des deux entreprises en question, Cheil Industries et Samsung C&T, société de construction et d’ingénierie.L’affaire remonte à 2015. Selon les détracteurs du petit-fils du fondateur du conglomérat et le Parquet, la fusion aurait eu pour but de faciliter le transfert du pouvoir à Lee.Hier, à la sortie du tribunal, l’intéressé n'a répondu à aucune question des journalistes. Mais ses avocats ont souhaité que leur client et les autres co-accusés puissent désormais se concentrer sur leur travail.Le ministère public décidera de se pourvoir ou non devant la Cour suprême après avoir mené des analyses minutieuses du texte intégral du jugement.