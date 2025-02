Photo : KBS News

L’alerte à la vague de froid est toujours en vigueur ce mercredi en Corée du Sud. D’autant plus que le vent continue d’aggraver le ressenti glacial de la température. Ce matin, il fera -12°C à Séoul, -14°C à Andong, -11°C à Daejeon, -9°C à Daegu et -6°C à Busan. Cet après-midi, les températures resteront de nouveau très basses avec -5°C dans la capitale, -2°C à Daejeon, -1°C à Jeonju, 0°C à Daegu et 3°C à Busan.Du côté du ciel, la neige qui tombait hier sur le Chungcheong du Sud, sur l’île de Jeju ainsi que sur le Jeolla du Sud et du Nord diminuera en intensité. Il est attendu entre 10 à 30 cm de neige dans ces régions. Pour le reste du territoire, le temps sera dégagé toute la journée.