Loi martiale : la commission parlementaire spéciale va auditionner les principaux témoins incarcérés

La commission spéciale parlementaire, chargée de faire la lumière sur la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, mènera aujourd’hui des auditions sous forme d’une enquête sur place, auprès des principales personnalités impliquées dans l’affaire, actuellement incarcérées.Dans la matinée, les députés membres de la commission se rendront au centre de détention de l’est de Séoul pour interroger l’ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun. L’après-midi, ils prévoient d’auditionner Yoon au centre de détention de Séoul, situé dans la province de Gyeonggi. Ensuite, ils se rendront au centre de détention du Commandement de la défense de la capitale (CDC), où est détenu l’ancien commandant du Commandement du contre-espionnage de la défense (DCC), Yeo In-hyung.En plus des auditions des principaux concernés, les élus examineront les lieux de détention et s’entretiendront avec les responsables des établissements.Cependant, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, a déjà annoncé son intention de ne pas participer à cette enquête sur place, en raison de son désaccord avec l’opposition sur le choix des témoins à auditionner.Par ailleurs, il est fort probable que les intéressés refusent de se soumettre à l’exercice. Le chef de l’Etat suspendu et l’ancien ministre de la Défense n’avaient pas assisté aux deux premières auditions de la commission parlementaire, qui s’étaient tenues le 22 janvier et le 4 février.