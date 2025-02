SM-3 : feu vert sous conditions à l’acquisition de missiles intercepteurs

Photo : YONHAP News

L’Institut de recherche pour la défense nationale de Corée (KIDA) a donné son feu vert sous conditions au projet d'acquisition des missiles intercepteurs Standard Missile-3 (SM-3), destinés à équiper les destroyers Aegis de la Marine sud-coréenne.Une étude de faisabilité pour cet achat a été menée jusqu'au 1er février, et ses résultats ont été dévoilés aujourd'hui. L'institut a reconnu la nécessité de l’acquisition de telles armes, mais a exigé un ajustement du coût total en coordination avec le ministère des Finances ainsi qu'une modification de la stratégie de base du projet.Pour rappel, le 26 avril 2024, l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA) avait décidé d'acheter une trentaine de missiles SM-3 via le programme de ventes militaires à l'étranger des Etats-Unis (FMS). Le projet, qui s'étend de 2025 à 2030, prévoyait un coût total de 803,9 milliards de wons, soit environ 534 millions d'euros. Le prix unitaire du missile était estimé entre 20 et 30 milliards de wons.Selon des sources militaires, le KIDA aurait recommandé de modifier la quantité d'achat mais également le calendrier de déploiement. Ainsi, le nombre de missiles SM-3 acquis devrait être revu à la baisse et leur mise en service pourrait être repoussée au début des années 2030.Les SM-3 sont capables d'intercepter des missiles balistiques ennemis à une altitude de 90 à 500 km en phase intermédiaire. Ils seront déployés sur les destroyers Aegis de classe Jeongjo le Grand de la Marine. Pour une interception en phase terminale, les autorités avaient déjà décidé de se procurer des SM-6, capables d'abattre des missiles à une altitude maximale de 36 km.