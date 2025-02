236 nord-Coréens se sont réfugiés au Sud en 2024

Photo : YONHAP News

L'année dernière, 236 nord-Coréens ont fui leur pays et se sont installés au Sud. D’après un responsable du ministère de la Réunification, ce sont 26 hommes et 210 femmes, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023. Ainsi, jusqu’à présent, 34 314 transfuges nord-coréens ont rejoint l’autre côté du 38e parallèle.Toutefois, le nombre de défections parmi l’élite a connu une légère baisse. Alors qu’une dizaine d’individus de cette classe ont fait défection en 2023, ce chiffre est tombé à moins de dix l’année passée.Les élites comprennent des cadres du régime, des diplomates et des étudiants envoyés à l’étranger. Ils sont pris en charge dans des installations spéciales gérées par le Service national du renseignement (NIS) afin de garantir leur sécurité, contrairement aux autres qui suivent le programme d'intégration du centre d'accueil Hanawon.Le responsable du ministère a expliqué que depuis la pandémie de COVID-19, les contrôles aux frontières se sont durcis, et se déplacer en Chine est devenu extrêmement difficile.