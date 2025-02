Jeux asiatiques d'hiver : la délégation sud-coréenne arrive à Harbin

Photo : YONHAP News

Les Jeux asiatiques d'hiver font leur grand retour à Harbin, en Chine. Une partie de la délégation sud-coréenne a posé le pied hier à l'aéroport international de Taiping. Elle est composée de 16 officiels du Comité olympique coréen (KOC) et de 13 athlètes de ski de fond, avec à sa tête Choi Hong-hoon, président de l'Association coréenne de ski et de snowboard.La 9e édition de ces jeux débutera officiellement le 7 février à 21h, heure coréenne, par une cérémonie d’ouverture pour se terminer le 14 février prochain. Les compétitions réuniront 1 300 athlètes issus de 34 pays. Au total, 64 médailles d’or seront décernées dans six disciplines : le patinage, le ski, le curling, le hockey sur glace, le biathlon et le ski-alpinisme.La Corée du Sud, qui a terminé deuxième du classement général lors de la dernière édition à Sapporo en 2017, ambitionne de réitérer son exploit avec ses 148 athlètes.A noter que le premier succès des guerriers de Taegeuk de ces Jeux est déjà enregistré. En curling double mixte, le duo Kim Kyeong-ae et Seong Ji-hoon s'est imposé contre le Qatar, 14 à 1, lors du deuxième match de la phase de groupes de la poule B.