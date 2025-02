Séoul va lancer un fonds pour les industries stratégiques de pointe

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va créer un fonds pour les industries stratégiques de pointe au sein de la Korea Development Bank (KDB). C'est ce qu'a annoncé ce matin Choi Sang-mok à l'issue d'une réunion ministérielle tenue au complexe gouvernemental de Séoul.Selon le président par intérim, ce nouveau fonds, destiné à soutenir entre autres les secteurs des batteries et des biotechnologies, représentera plus de 34 000 milliards de wons, environ 22,5 milliards d’euros. Soit plus du double de la valeur du programme de soutien financier aux semi-conducteurs, qui s'élève à 17 000 milliards de wons.Le chef de l'Etat intérimaire a indiqué que l'exécutif prévoit de recourir à différents dispositifs d'aide, tels que les prêts à taux réduit et l'investissement en actions. Un plan détaillé sera établi dans les meilleurs délais, et une concertation avec l'Assemblée nationale débutera le mois prochain en vue des travaux législatifs nécessaires.Choi a également fait savoir que le Comité national sur l'intelligence artificielle (IA) se réunira rapidement pour discuter des stratégies visant à positionner le pays parmi les trois leaders mondiaux du secteur.Enfin, celui qui est aussi vice-Premier ministre des Finances a exhorté le Parlement à adopter rapidement les nouvelles lois sur l'industrie des semi-conducteurs et les énergies. Objectif : renforcer la compétitivité industrielle du pays.