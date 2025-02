Gisement Blue Whale : le forage exploratoire est achevé

Photo : YONHAP News

L'exploration visant à confirmer la présence de pétrole et de gaz dans le gisement Blue Whale, situé en mer de l'Est, vient de s'achever. La KNOC, le premier groupe pétrolier public du pays, a annoncé hier que le West Capella se préparait à quitter la zone. Le navire de forage avait entamé les opérations le 20 décembre dernier.Ce bateau a réalisé un forage de plus d'un kilomètre sous le fond marin, à environ 40 km au large de Pohang, afin de prélever des échantillons de roches dans la structure prometteuse Blue Whale. Sur place, le leader mondial du forage SLB, a également procédé au « mud logging », une analyse des roches et des gaz extraits.Toujours selon la KNOC, elle a recueilli des échantillons en quantité suffisante pour une étude approfondie, et ils seront envoyés à un laboratoire spécialisé une fois le West Capella revenu au port de Busan. Les premiers résultats seront disponibles entre mai et juin, mais le rapport final est attendu au troisième trimestre de cette année.