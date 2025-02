Prix à la consommation : hausse de 2,2 % en janvier

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la Corée du Sud a vu ses prix à la consommation augmenter de 2,2 % par rapport à l’année dernière. C'est ce que nous apprennent les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat). L’inflation, qui se maintenait sous la barre des 2 %, a franchi ce seuil. C’est une première en cinq mois.La raison principale est la hausse des prix du pétrole. Ce dernier a progressé de 7,3 % à cause de la fluctuation des cours internationaux et de l'affaiblissement du won contre le dollar américain.Le prix des services s’est également accru de 2,3 % : la restauration est montée de 2,9 % et les autres services individuels de 3,5 %. Une tendance attribuée à la hausse des tarifs d'assurances et des prix des produits touristiques sous l’effet des vacances du Nouvel an lunaire.Les produits agricoles ayant connu un bond ces derniers temps se sont stabilisés avec un accroissement de 0,6 %. Cependant, dans le secteur des produits halieutiques, le prix des « gim », feuilles d'algues séchées, a explosé de plus de 35 % en raison d’une demande croissante à l’exportation.L'inflation sous-jacente, à savoir hors alimentation et énergie, reste à un niveau stable de 1,9 %.