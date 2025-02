Projet Stargate : le président de Samsung discute avec OpenAI et SoftBank

Photo : YONHAP News

Hier, Lee Jae-yong, président de Samsung Electronics, a rencontré Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Masayoshi Son, patron de SoftBank afin d'explorer des opportunités de collaboration dans le domaine de l’intelligence artificielle. Au cœur de la discussion se trouvait le projet Stargate. Mené conjointement par OpenAI, SoftBank et Oracle, il vise à créer une coentreprise pour développer des centres de données pour l'IA aux Etats-Unis, avec un investissement de 500 milliards de dollars sur quatre ans.Ce rassemblement intervient alors que la start-up chinoise DeepSeek a récemment bouleversé le marché en dévoilant un modèle d’IA à faible coût. Dans ce contexte, les trois entreprises cherchent à renforcer leur écosystème IA pour maintenir leur avantage compétitif.A l’issue de la rencontre, Son a affirmé que les discussions avaient été fructueuses, laissant entendre une possible coopération entre les trois sociétés. L’homme d’affaires japonais d’origine coréenne a expliqué que la réunion portait sur les mises à jour du projet Stargate, ainsi que la stratégie sur le mobile et l'IA. Toutefois, concernant l'éventuelle participation de Samsung, il a précisé que des discussions se poursuivraient.De son côté, Altman a souligné que de nombreuses entreprises du pays du Matin clair pourraient contribuer à l'écosystème du projet.