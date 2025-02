Loi martiale : Kim Yong-hyun rejette l’audition de la commission parlementaire

Photo : YONHAP News

L'ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, a refusé de participer à l'audition de la commission spéciale parlementaire, chargée de faire la lumière sur la proclamation de la loi martiale par le président Yoon. Des députés membres l'ont attendu au centre de détention de l’est de Séoul où il est incarcéré pour une enquête à huis clos. Cependant, il ne s'est pas présenté, invoquant la préparation de son procès et une consultation avec son avocat.Le président de la commission, Ahn Gyu-back, a regretté son attitude irrespectueuse pour l'opinion publique et l'Assemblée nationale. Avant d’affirmer que les témoins qui rejettent l'interrogatoire feraient l'objet de poursuites.Cet après-midi, les députés prévoient d’auditionner d’autres personnalités, dont le chef de l’Etat suspendu et l’ancien commandant du Commandement du contre-espionnage de la défense (DCC), Yeo In-hyung. Tous deux sont actuellement en détention.