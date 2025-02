Netflix : « The Trauma Code », la série non anglophone la plus regardée la semaine dernière

Photo : YONHAP News

La série « The Trauma Code : Heroes on Call » s'est hissée en tête des programmes non anglophones les plus regardés sur Netflix. Selon le classement officiel Netflix Top 10, publié aujourd'hui, le drama sud-coréen a enregistré 11,9 millions de vues au cours de la cinquième semaine de janvier. Il a ainsi détrôné la deuxième saison de « Squid Game » qui dominait le classement depuis cinq semaines après sa sortie le 26 décembre. Cette dernière a été reléguée à la deuxième place.Parmi les dix séries non anglophones les plus populaires, quatre étaient des productions made in Korea. Le premier volet de « Squid Game » s'est classé cinquième, tandis que la saison 4 de la téléréalité « Sauve qui pécho » a pris le sixième rang.Dans le classement de l'ensemble des contenus Netflix, « The Trauma Code » arrive à la troisième place, derrière le film « Back in Action » et la saison 2 de la série « The Night Agent ».Cette série médicale met en scène Baek Kang-hyuk, un chirurgien de génie ayant exercé sur les champs de bataille, qui prend les rênes d’une équipe de traumatologie en crise.