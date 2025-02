Météo : le froid et la neige toujours présents

Photo : KBS News

La situation ne change pas par rapport à hier en Corée du Sud. L’alerte à la vague de froid est toujours en vigueur et devrait se poursuivre jusqu’au week-end. Ce matin, il fera -12°C à Séoul et Andong, -10°C à Daejeon et Jeonju ainsi que -6°C à Busan. Cet après-midi, une légère amélioration est attendue par rapport à la veille. Il est prévu 1°C dans la capitale, 3°C à Daejeon, Daegu et Jeonju ainsi que 5°C à Busan.La neige est également toujours bien présente et devrait concerner plus de régions. Jusqu’à 15 cm devraient tomber sur Jeju, le Jeolla du Nord et le Chungcheong du Sud. Au cours de la journée, les nuages apportant les flocons se déplaceront vers le nord et l’est du pays. Dans le Gyeonggi et le Gangwon, entre 3 et 8 cm de neige sont annoncés alors que Séoul doit attendre jusqu’à 5 cm.