Procès en destitution : la sixième audience prévue ce matin

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle va examiner toute la journée, à partir de ce matin, le procès en destitution du président Yoon Suk Yeol. Elle va également procéder à l'audition des témoins clés, notamment des commandants ayant mobilisé des troupes militaires pendant la loi martiale du 3 décembre.A partir de 10h, la sixième audience du procès va se tenir. Les témoins présents seront le chef du 707e groupe de missions spéciales, Kim Hyun-tae, l’ancien commandant des forces spéciales de l’armée de terre, Kwak Jong-keun, et le secrétaire présidentiel en chef aux affaires économiques, Park Chun-sup.Leurs auditions vont se dérouler respectivement à 10h30, 14h et 15h30. Comme lors de la cinquième audience le 4 février, les représentants de l'Assemblée nationale et ceux de Yoon vont les interroger alternativement. Après chaque témoignage, il est prévu que le dirigeant suspendu prenne la parole pour donner son avis sur leurs propos.