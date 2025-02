Loi martiale : la troisième audition de la commission spéciale d’enquête du Parlement attendue ce matin

Photo : YONHAP News

La commission spéciale d’enquête du Parlement, chargée des investigations sur les accusations de rébellion liées à la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, va tenir aujourd'hui sa troisième audition lors de la 7e réunion plénière à 10h.La commission avait précédemment décidé de faire comparaître 25 témoins et une personne en tant que témoin consultatif, y compris le président de la République, le Premier ministre Han Duck-soo et le président par intérim Choi Sang-mok. Ils devraient être interrogés pour savoir s'ils ont vu une note contenant des instructions, donnée par Yoon avant la proclamation de l’état d’exception.Le comité avait prévu d'effectuer hier une audition sur place dans les prisons de Séoul et de Dongbu, où le dirigeant suspendu et l'ancien ministre de la Défense Kim Yong-hyun sont détenus. Cependant, cette tentative a échoué en raison de leur refus. Les députés membres espèrent alors prolonger la période d'enquête. En cas d’impossibilité, ils envisagent d’adopter un rapport final lors de la réunion plénière du 13 février.