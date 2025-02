DeepSeek : trois ministères sud-coréens coupent l’accès

Photo : YONHAP News

L’intelligence artificielle (IA) générative, DeepSeek, inquiète aussi le gouvernement sud-coréen. Sur fond de crainte de risques pour la sécurité des données, trois ministères ont bloqué l’accès au chatbot chinois, considéré comme un concurrent sérieux de l’américain OpenAI. Ils ont annoncé cette mesure hier soir.Ces ministères, ceux des Affaires étrangères, de la Défense et du Commerce ont un point commun : tous trois traitent des informations jugées sensibles en matière diplomatique et commercial.Avant eux, celui de l’Intérieur a déjà demandé, mardi, aux appareils gouvernementaux et aux collectivités locales de faire preuve de vigilance dans l’utilisation des outils d’IA générative, que ce soit DeepSeek ou OpenAI. Dans un document officiel qu’il leur a été envoyé, le ministère a plus précisément appelé à s’abstenir de fournir des informations personnelles détaillées et à ne pas faire confiance au robot conversationnel.Il n’y a pas que le gouvernement de Séoul qui impose des restrictions à la start-up chinoise. Plusieurs autres pays, dont l’Australie, le Japon et Taïwan, ont eux aussi limité l’utilisation de ses programmes.Même son de cloche du côté de certaines entreprises sud-coréennes. Parmi elles, Kakao, le premier géant sud-coréen des TI. Mardi, il a noué un partenariat avec OpenAI.