Woo Won-shik s’est entretenu avec Zhao Leji à Pékin

Photo : KBS News

Le président de l’Assemblée nationale, en visite officielle dans l’empire du Milieu depuis hier, a rencontré le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine à Pékin.Lors de cette rencontre, Woo Won-shik a souligné que malgré sa situation politique récente, la Corée du Sud n’était pas instable. Il a précisé que les affaires étaient désormais traitées conformément à la Constitution et aux lois. Avant d’exprimer sa confiance dans la capacité de son pays à surmonter ces difficultés.De plus, Woo a demandé à Zhao Leji la participation du président chinois au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) qui se tiendra à Gyeongju cet automne. Xi Jinping ne s’est pas rendu au sud du 38e parallèle depuis 2014.Zhao, de son côté, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération stratégique Séoul-Pékin, en mettant l'accent sur la confiance et la communication entre les deux pays.Woo assistera demain à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Asie d'hiver 2025 à Harbin et rencontrera également des responsables de haut rang d'autres pays.