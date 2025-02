Corée-Afrique : coup d’envoi du « Dialogue sur les minerais critiques »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Afrique ont tenu hier leur premier « Dialogue sur les minerais critiques ». C’est un dispositif qu’elles avaient décidé de lancer lors de leur sommet de Séoul l’an dernier. Des responsables gouvernementaux de 11 pays africains et nombre d’entreprises des deux parties y prennent part et présentent leur politique de coopération en la matière.La première réunion a eu lieu au Cap en Afrique du Sud. La Corée du Sud y a été représentée par sa seconde vice-ministre des Affaires étrangères. Dans sa prise de parole, Kang In-sun a réaffirmé que son pays avait souhaité continuer de développer ses relations de coopération avec l’Afrique, nouées lors du sommet de 2024. Les participants africains, eux, ont promis d’œuvrer pour élargir la collaboration bilatérale dans divers secteurs.En marge de cette rencontre, Kang a eu une série d’entretiens bilatéraux avec les représentants des Etats africains. Parmi eux, le vice-ministre tanzanien des Minéraux, Steven Kiruswa. A cette occasion, la haute diplomate sud-coréenne a appelé la Tanzanie à coopérer pour le succès du projet de graphite Mahenge dans le pays. C’est un projet auquel les entreprises sud-coréennes participent dans le cadre du Partenariat pour la sécurité des minéraux (MPS).Le MPS est un partenariat international de 14 pays et de l’Union européenne. Son objectif est de renforcer les chaînes d’approvisionnement en minerais essentiels.