Jeux asiatiques d'hiver de 2025 : coup d’envoi demain à Harbin

Photo : YONHAP News

Les Jeux asiatiques d'hiver de 2025 commenceront demain à Harbin en Chine. Cette manifestation sportive aura lieu huit ans après l’édition précédente, tenue à Sapporo en 2017. Elle était initialement prévue pour 2021, mais a été retardé en raison des difficultés liées au choix de la ville organisatrice, causées par la pandémie de COVID-19.Avec environ 1 300 athlètes de 34 pays, ce sera la plus grande édition des Jeux asiatiques d'hiver, où 64 médailles d'or seront en jeu. La Corée du Sud enverra une délégation de 222 personnes, dont 148 athlètes, et vise à conserver sa deuxième place au classement général pour la deuxième fois consécutive.Les Guerriers de Taeguk espèrent décrocher six fois le métal le plus précieux en patinage de vitesse sur piste courte, deux fois en patinage de vitesse, et une fois en ski alpin, ski freestyle et curling. En patinage de vitesse sur piste courte, Choi Min-jeong, Kim Gil-li et Park Ji-won participeront en visant la première place. Ils devront notamment surmonter la concurrence de Lin Xiaojun (ex-Lim Hyo-jun), naturalisé chinois, et de Fan Kexin, célèbre pour ses techniques controversées.Lin attire particulièrement l'attention en Chine et en Corée du Sud. Il participera à sa première compétition internationale multisports depuis sa naturalisation en 2020. Pour rappel, il fut l'un des plus grands espoirs du short-track sud-coréen et a remporté une médaille d'or au 1500 m aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Avant de quitter la Corée du Sud en 2019 après une suspension d’un an à la suite d’une affaire de harcèlement sexuel.KBS diffusera en direct les principales compétitions, à commencer par les épreuves qualificatives de short-track demain à 10h sur KBS1 TV.