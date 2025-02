PPP : conférence de presse de Kwon Young-se après un mois à la tête du comité d’urgence

Photo : YONHAP News

Le chef du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a tenu aujourd’hui sa conférence de presse du Nouvel an. Kwon Young-se s’est d’abord exprimé sur la hausse de la cote de popularité de sa formation, en l’attribuant aux sud-Coréens, qui considèrent « ne pas pourvoir laisser le Minjoo, la majorité parlementaire, diriger l’Etat ».Selon le patron intérimaire du mouvement présidentiel, celui-ci a renoué avec la stabilité après la mise en place de son comité, fin décembre. Cela l’amène à renouveler sa détermination à faire de son mieux pour être à la hauteur des attentes du peuple.Réélu l’an dernier pour un cinquième mandat de député, Kwon a également indiqué que beaucoup de ses concitoyens sont préoccupés par la partialité et le penchant politique de certains juges de la Cour constitutionnelle, qui poursuit l’examen de la destitution du président Yoon Suk Yeol. Il a dans la foulée promis que le PPP jouera son rôle pour que la haute juridiction rende un verdict pouvant être accepté par tous.L’ex-ministre de la Réunification, de mai 2022 à juillet 2023, s’est aussi engagé à faire des efforts pour améliorer la vie quotidienne du peuple et la santé de l’économie nationale, et ce en étroite communication avec le gouvernement et les collectivités locales.