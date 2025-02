Loi martiale : Choi Sang-mok comparaît à la troisième audition parlementaire sur les accusations de rébellion

Photo : YONHAP News

La troisième audition de la commission spéciale d’enquête du Parlement, chargée des investigations sur les accusations de rébellion, s'est tenue le 6 février à l'Assemblée nationale. Choi Sang-mok, président par intérim, ainsi que le Premier ministre Han Duck-soo et Chung Jin-suk, chef de cabinet présidentiel, y ont comparu en tant que témoins.L'opposition a concentré ses questions sur les soupçons liés à la création d'un organe législatif d'urgence lors de la proclamation de la loi martiale. Choi a réitéré sa position selon laquelle il avait bien reçu un document de Yoon Suk Yeol, mais qu'il ne l'avait pas consulté sur place.De son côté, le parti au pouvoir a mis en avant l'illégitimité de la nomination de Ma Eun-hyuk en tant que juge à la Cour constitutionnelle. Le chef de l'Etat par intérim a insisté sur le fait qu'aucun accord entre les partis n'avait été trouvé pour suspendre sa nomination, ajoutant qu'il procéderait à celle-ci si un consensus était atteint.Han Duck-soo a, quant à lui, exprimé son inquiétude face à la division de l'opinion publique autour de la Cour constitutionnelle, insistant sur la nécessité d'une procédure équitable dans les décisions judiciaires.Avant l'ouverture de l'audition, la commission spéciale a délivré, à l'initiative de l'opposition, des mandats de comparution à Kim Yong-hyun, ancien ministre de la Défense, Yeo In-hyung, ancien chef du renseignement militaire, ainsi qu’à Noh Sang-won et Moon Sang-ho, anciens responsables des services de renseignement, qui avaient refusé de se présenter.La veille, le comité avait tenté de mener une enquête sur place au centre de détention de Séoul et à celui de l'Est, où sont incarcérés Yoon et l'ex-ministre Kim, mais cette initiative a échoué en raison de leur refus de coopérer.