Photo : YONHAP News

Séoul soutient toujours le rôle et les efforts du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’Onu pour promouvoir et protéger les droits humains partout dans le monde. C’est ce qu’a déclaré hier un responsable du ministère des Affaires étrangères, après que Donald Trump a signé la veille un décret pour en retirer les Etats-Unis.Selon le diplomate, le gouvernement sud-coréen continuera de participer activement aux débats et aux efforts de la communauté internationale pour défendre les droits humains, y compris ceux en Corée du Nord.Pour rappel, l’an dernier, la Corée du Sud a été réélue pour siéger au CDH pour un sixième mandat de trois ans, de 2025 à 2027.