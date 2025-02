Météo : neige et froid avant le week-end

Photo : YONHAP News

Les chutes de neige continuent aujourd’hui sur la Corée du Sud. Les nuages qui se sont déplacés hier vers la région de Séoul déverseront ce matin jusqu’à 10 cm sur la capitale et le Gyeonggi. Le Gangwon, Jeju, le Jeolla du Nord et du Sud ainsi que le Chungcheong du Sud sont également concernés par cette perturbation neigeuse. Jusqu’à 30 cm tomberont jusqu’à demain.Du côté des températures, la situation reste identique aux derniers jours avec une vague de froid toujours présente et amplifiée par le vent. Ce matin, il fera -12°C à Séoul, -7°C à Daejeon, -9°C à Jeonju et -1°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu -7°C dans la capitale, -4°C à Daejeon et Jeonju, -1°C à Daegu et 4°C à Busan.Ce week-end, le froid sera toujours présent sur l’ensemble du territoire avant de s’atténuer en début de semaine prochaine. A l’exception des régions du sud-ouest et de Jeju, la neige devrait s’arrêter pour laisser place au soleil.