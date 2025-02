Fitch maintient la note de la Corée du Sud à « AA- »

Photo : YONHAP News

L'agence de notation Fitch a annoncé hier maintenir la note de la Corée du Sud à « AA- » et sa perspective « stable ». Elle estime que si l’incertitude politique est susceptible de durer encore plusieurs mois, elle ne devrait pas peser sur l'économie et les systèmes d’Etat.Fitch est cependant pessimiste pour la croissance. Selon elle, cette année, le PIB devrait progresser de 1,7 %, contre 2 % anticipés auparavant. Et ce en raison de l’incertitude politique et des salves tarifaires de Donald Trump.La société américaine prévoit, par ailleurs, une croissance de 2,1 % pour 2026, dans le sillage de la reprise de la consommation et des investissements dans les biens d’équipement et dans le BTP.Pour rappel, l’agence de notation avait révisé à la hausse la note en 2012, de « A+ » à « AA- » et laisse ce niveau inchangé depuis.