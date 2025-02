Guerre en Ukraine : la précision des missiles nord-coréens s’améliore

Photo : YONHAP News

La précision des missiles balistiques nord-coréens lancés par la Russie contre l’Ukraine s’est considérablement améliorée. D’après l’agence de presse Reuters, jeudi, des sources ukrainiennes ont indiqué que ces projectiles, dont la précision était auparavant de 1 à 3 km, atteignent désormais un niveau de 50 à 100 mètres. L’une d’elles estime que le régime de Kim Jong-un profite du conflit pour tester ses missiles en conditions réelles et ainsi améliorer leur performance.Les autorités ukrainiennes ont analysé les sites d’explosion afin de comparer l’emplacement supposé des cibles avec les points d’impact réels. Elles n’ont toutefois pas fourni de détails sur les cibles visées, ni les lieux de lancement ou les dates des attaques.Une source militaire ukrainienne a indiqué que l’analyse des débris des missiles nord-coréens n’avait révélé aucune modification structurelle. Cependant, l’hypothèse de l’ajout d’un système de navigation ou d’un dispositif de guidage amélioré a été évoquée.Toujours selon cette source, Moscou utilise ces missiles balistiques nord-coréens à courte portée depuis la fin de l’année 2023 et en a tiré environ 100 jusqu’à présent. Leur part dans les frappes russes reste marginale, mais ils peuvent transporter une ogive pesant jusqu’à une tonne et atteindre une portée maximale de 800 km.