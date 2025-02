Séoul : forte hausse de l’utilisation des SNS et OTT chez les 40 à 60 ans

Photo : YONHAP News

L'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes de streaming a fortement augmenté chez les 40 à 60 ans, à Séoul. Selon un rapport publié ce matin par la Seoul 50 Plus Foundation, en 2023, 77,8 % des quadragénaires, 52,7 % des quinquagénaires et enfin 29,2 % des sexagénaires utilisaient les réseaux sociaux. Par rapport aux données de 2019, les 40 à 49 ans ont affiché la plus forte hausse, avec une augmentation de 23 points. Quant aux deux autres groupes, ils ont vu leur utilisation progresser de 13 et 10 points, respectivement.De plus, le taux d’utilisation des services OTT par les générations intermédiaires a explosé par rapport à 2019, dépassant désormais les 95 %. La part de personnes possédant une tablette ou un appareil portable a aussi plus que triplé, passant de 7,4 et 2,9 % en 2019 à 21,7 et 26,6 % en 2023.Le rapport souligne que ces tranches d’âge utilisent activement l'environnement numérique, entraînant des changements significatifs dans leurs modes de consommation d'information et leurs activités économiques.