Séisme de magnitude 3,1 près de Chungju

Photo : YONHAP News

Un séisme de magnitude 3,1 est survenu la nuit dernière dans les environs de Chungju, dans le centre de la Corée du Sud. Il s’agit de la plus forte des sept secousses d'une magnitude supérieure à 2, enregistrées cette année. Heureusement, aucune perte humaine, ni matérielle n'est à déplorer.Le tremblement de terre a eu lieu, plus précisément vers 2h35, à 22 km au nord-ouest de la ville et à une profondeur de 9 km, selon l’administration météorologique (KMA). Celle-ci avait initialement estimé la magnitude à 4,2, calculée à partir des ondes P, mais l'a ensuite révisée à la baisse, à 3,1. Théoriquement, lorsque la magnitude augmente de 1 degré, l'énergie libérée est environ 44 fois supérieure.Avant cette révision, la KMA a envoyé des SMS d’alerte non seulement aux habitants de la région de Chungcheong, où se trouve la ville de Chungju, mais aussi à ceux de Séoul, d’Incheon et de plusieurs autres provinces.Le ministère de l’Intérieur a, quant à lui, émis une alerte de niveau 3 sur 4. A l’en croire, jusqu’à 2h54, 23 personnes ont déclaré avoir ressenti la secousse : 13 dans le Gangwon, 8 dans le Chungcheong du Nord et 2 dans le Gyeonggi.