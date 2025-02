Jeux asiatiques d'hiver de Harbin : la cérémonie d’ouverture a lieu ce soir

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les Jeux asiatiques d’hiver s’ouvrent dans la ville chinoise d'Harbin. Les premiers en huit ans, leur dernière édition ayant eu lieu en 2017 à Sapporo au Japon. Ceux de 2021 n’avaient pu être organisés en raison de la pandémie de coronavirus.La cérémonie d’ouverture, ce soir à 21h, heure locale, marquera le début officiel des compétitions, qui se dérouleront jusqu’au 14 février. Son directeur artistique était le chef d’orchestre des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux asiatiques de Hangzhou en 2022.Le hockeyeur sur glace, Lee Chong-min, et la joueuse de curling, Gim Eun-ji, seront les porte-drapeaux sud-coréens. Le ministre des Sports, Yoo In-chon, y sera lui aussi présent en tant que représentant du gouvernement de Séoul.Ces Jeux réunissent le plus grand contingent d'athlètes de l'Histoire avec quelque 1 300 d'entre eux venant de 34 pays. Avec pour slogan « Rêve d’hiver, amour entre les pays d’Asie », ils se disputeront 64 médailles d’or dans 11 sports.La délégation sud-coréenne est composée de 222 membres, dont 148 athlètes. Ils ambitionnent de décrocher six médailles d’or en patinage de vitesse sur piste courte, deux en patinage de vitesse et une en ski alpin, en ski freestyle et en le curling. Leur objectif est la deuxième place au classement général pour la deuxième fois consécutive.La Corée du Nord a elle aussi envoyé une délégation de sportifs et d’officiels, avec à sa tête le ministre des Sports, Kim Il-guk. Un coach et un officiel, sollicités par des journalistes sud-coréens, dans un centre d’entraînement, ont réagi de façon très sensible.