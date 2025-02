Photo : KBS News

Le président de la République par intérim s’est rendu aujourd’hui au siège de l’état-major interarmées (JCS). Au centre du commandement et du contrôle, Choi Sang-mok a présidé une visioconférence, à laquelle ont aussi participé le ministre intérimaire de la Défense et les plus hauts gradés des armées.Ils ont partagé leur évaluation sur la gravité de la situation sécuritaire. Choi a souligné la nécessité pour toutes les armées d’établir un système de commandement solide et de rester sur le qui-vive pour réagir rapidement à toute provocation de Pyongyang.Le dirigeant intérimaire a également demandé aux commandants de maintenir leur communication étroite avec les soldats et de ne pas les démoraliser.