Gisement Blue Whale en mer de l’Est : absence de faisabilité économique

Photo : YONHAP News

Une annonce décevante pour la Corée du Sud qui se rêve productrice de pétrole et de gaz. Les résultats des premiers forages exploratoires d’une potentielle réserve en mer de l’Est ne sont pas optimistes.En juin dernier, le président Yoon Suk Yeol avait soudainement annoncé que d'importantes réserves se trouvaient au large de Pohang, à environ 270 km au sud-est de Séoul, estimées à 14 milliards de barils de gaz et de pétrole. Son ministre de l’Industrie et de l’Energie était allé jusqu’à dire qu’elles pourraient correspondre à cinq fois la capitalisation boursière de Samsung Electronics.L’entreprise de recherche géoscientifique basée aux Etats-Unis, Act-Geo, a de son côté annoncé y avoir découvert un total de sept gisements. Le premier forage de la structure dénommée « Blue Whale » a débuté le 20 décembre pour une durée de 47 jours.Lors d’un briefing hier, le second vice-ministre de l’Industrie et de l’Energie a affirmé que si les résultats de ces opérations montraient des signes de présence de gaz, ils ne sont pas vraiment significatifs. Autrement dit, le projet n’est pas réalisable en termes de faisabilité économique. Le trou de forage a donc été scellé.Le gouvernement ne veut cependant pas baisser les bras. Il entend forer les six autres gisements proches. Mais avant même les nouvelles opérations, certains commencent à s’interroger sur leur rendement. D’autant qu’un forage coûte environ 100 milliards de wons.Aujourd’hui, les résultats de la première exploration ont fait l’objet d’une passe d’armes entre les deux bords rivaux à l’Assemblée nationale. Le Minjoo a dénoncé une « escroquerie nationale ». Depuis le début du projet, la principale force de l’opposition y était sceptique et a supprimé les crédits budgétaires pour les opérations de cette année. Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a affirmé qu’il était encore trop tôt pour parler de déception. Le mouvement présidentiel a appelé à réaliser les forages des autres réserves.