Unesco : la Corée du Sud pousse pour l’extension de l’inscription des vasières

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a soumis une demande d'extension pour inclure davantage de vasières dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Service coréen du patrimoine (KHS).Les quatre vasières inscrites en 2021 jouent un rôle crucial comme étape de migration pour les oiseaux entre l’Asie de l'Est et l’Australie. L'inscription initiale concernait celles de Seocheon dans la province de Chungcheong du Sud, de Gochang, dans celle de Jeolla du Nord, ainsi que celles de Shinan et de Boseong-Suncheon, dans le Jeolla du Sud.La demande inclut désormais les vasières de Seosan, dans la province de Chungcheong du Sud, ainsi que celles de Muan, Goheung et Yeosu, dans celle de Jeolla du Sud. De plus, la zone tampon des sites inscrits lors de la phase 1 a été élargie pour mieux protéger les aires de migration et l’habitat des oiseaux.Après un examen formel par le Centre du patrimoine mondial, l’évaluation par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) aura lieu entre mars 2025 et 2026. Si elle est approuvée, la décision finale sera prise l’année prochaine, lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial.