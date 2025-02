Tabac : divulgation obligatoire des substances nocives dès l'année prochaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud rendra obligatoire la divulgation des composants nocifs des cigarettes à partir de l'année prochaine. Selon un projet de décret annoncé hier par le ministère de la Santé et du Bien-être et celui de l'Alimentation et de la Sécurité des médicaments, les fabricants et importateurs de tabac devront, à partir de novembre, effectuer un test des substances nocives tous les deux ans et soumettre les résultats au gouvernement. Les informations sur les composants dangereux détectés seront rendues publiques à partir du deuxième semestre 2026.Cette mesure concerne aussi bien les cigarettes traditionnelles qu'électroniques, excepté ces dernières à base de nicotine synthétique qui ne sont pas encore légalement considérées comme du tabac.Si les les fabricants et importateurs ne procèdent pas aux tests ou ne soumettent pas les résultats, une ordonnance de correction sera émise. Si l'ordonnance n'est pas exécutée dans le délai donné, les produits pourront être rappelés et détruits.