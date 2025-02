DeepSeek : la Corée du Sud recommande une utilisation prudente

Photo : YONHAP News

La Commission de protection des informations personnelles (PIPC) a appelé aujourd’hui les utilisateurs de l'IA générative chinoise, DeepSeek, à faire preuve de prudence lors de l'utilisation du service. Lors d'un briefing, elle a expliqué qu’elle procéderait à un examen approfondi du service et proposerait des mesures visant à assurer une utilisation sécurisée des données personnelles. Et d’ajouter qu’une analyse comparée des documents importants, tels que la politique de gestion des données personnelles et les conditions d'utilisation, était en cours.Par ailleurs, des études techniques concernant les informations et le trafic envoyés pendant l’utilisation du service sont réalisées avec des institutions spécialisées.La PIPC a aussi entamé des discussions avec les autorités de régulation des données de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France et l'Irlande.